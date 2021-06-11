Спасатели Алчевска помогли жителям справиться со сворой собак, которые «оккупировали» подъезд многоэтажки

Собаки рычали на проходящих мимо жильцов. Фото: МЧС ЛНР

10 июня спасатели Алчевска помогли жителям справиться со сворой собак, которые «оккупировали» подъезд многоквартирного дома по улице Брестской. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ЛНР.

- Горожане пожаловались на свору агрессивных собак, которая нашла временный приют на пятом этаже. Дверь в подъезд не закрывается, поэтому животные беспрепятственно вошли внутрь. Собаки лаяли, скулили и рычали на проходящих мимо жильцов, в том числе и детей, - говорится в сообщении.

К месту вызова был направлен дежурный караул ГПСЧ№19. Спасатели, предварительно вооружившись подручными средствами пожаротушения, зашли на 5-й этаж. Командир отделения Павел Захаров с помощью «хлопушки» выгнал бродячих собак на улицу. После чего порекомендовал жильцам поставить на дверь в подъезде надежный замок. Чтобы не было в будущем подобных инцидентов.

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