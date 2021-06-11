37-летний житель ЛНР погиб от удара молнии, когда шел на работу

Опасно прятаться вблизи водоема под одиноко стоящим деревом, нельзя прислоняться к стволу. Фото: МЧС ЛНР

10 июня 37-летний житель поселка Карпаты Перевальского района стал жертвой удара молнии. Об этом сегодня сообщила пресс-служба МЧС ЛНР.

- Очевидцы рассказали, что на остановке ждали автобус женщина и молодой парень. В это время со стороны поселка шел на работу 37-летний мужчина. Внезапно начался сильный дождь с грозой. Люди зашли в остановку, а мужчина после вспышки молнии упал на землю, - говорится в сообщении.

По окончании грозы женщина вызвала бригаду скорой помощи. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть от удара молнии.

Чтобы не стать жертвой этого опасного природного явления, МЧС ЛНР рекомендует придерживаться определенных правил поведения во время грозы. В частности, на открытой местности не располагайтесь на возвышенностях, у металлических заборов, опор линий электропередачи и под проводами. Не поднимайте над головой токопроводящие предметы: лопаты, тяпки, косы. Прекратите движение и выключите мобильный телефон.

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