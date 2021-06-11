В Донецке спасатели пришли на помощь 60-летней женщине, которая упала в канализационный колодец

Пострадавшую дончанку госпитализировали в больницу. Фото: МЧС ЛНР
10 июня в Петровском районе столицы на улице Композиторов спасатели пришли на помощь женщине, которая упала в канализационный колодец. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.
- Спасатели установили в канализационный колодец выдвижную лестницу, по которой женщина 1961 года рождения самостоятельно поднялась на поверхность. Пострадавшая госпитализирована в учреждение здравоохранения, - говорится в сообщении.
Две недели назад мы сообщали, что спасатели МЧС вытащили пенсионерку 1941 года рождения из канализационного колодца глубиной пять метров в Енакиево. Пострадавшая была доставлена скорой помощью в горбольницу.
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