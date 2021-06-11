Пока Зеленский «делал концерт» для прессы в Донбассе спецназ ВСУ готовился к большой провокации

Владимир Зеленский играет перед журналистами, как настоящий актер. Фото: ОПУ

9 июня президент Украины Владимир Зеленский побывал в 58-й и 72-й бригадах, которые ежедневно обстреливают Донецк. А спустя два дня после отъезда верховного главнокомандующего украинские спецназовцы расстреляли в упор защитников ЛНР. К этой провокации диверсанты готовились на учениях 9 июня под Мариуполем.

Известный военкор Владлен Татарский сообщил, сославшись на инсайдерскую информацию, что на военном полигоне «Урзуф» под Мариуполем под присмотром западных инструкторов отрабатывалась работа диверсионных групп в серой зоне. Были выбраны 12 диверсионных групп по 12-16 человек в каждой. Группы получили кодовые названия: «Браво», «Чарли», «Дельта», «Эхо», «Фокстрот», «Гольф», «Отель», «Индия», «Джульетта», «Кило», «Лима» и «Танго». 8 групп, будут действовать на донецком участке, 4 группы на луганском.

Главной задачей групп является развязывание локальных боестолкновений накануне встречи президентов Владимира Путина и Джо Байдена.

Кстати, Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что диверсия была тщательно спланирована и утверждена на самом высоком уровне.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украинские диверсанты расстреляли в упор пятерых защитников ЛНР из батальона «Призрак»

Нападение произошло в районе Голубовского (подробнее)