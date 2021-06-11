Глава ЛНР: Диверсия была тщательно спланирована и утверждена на самом высоком уровне

Леонид Пасечник заявил, что провокация может привести к эскалации ситуации на линии соприкосновения. Фото: АГ ЛНР

Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что военное и политическое руководство Украины предпринимает целенаправленные деструктивные шаги к дестабилизации военной обстановки в своих политических целях.

- Сегодня ночью в результате вылазки украинских диверсантов выстрелами в голову были вероломно убиты пятеро военнослужащих Народной милиции, защищавших Республику в районе населенного пункта Голубовское, - сообщил руководитель Республики.

Он отметил, что не считаясь с жизнями людей и в нарушение действующих мер о соблюдении перемирия, президент Украины Владимир Зеленский намерен обратить на себя внимание международного сообщества в преддверии встречи президентов России и США.

- Мы твердо уверены, что данная диверсия была тщательно спланирована и утверждена на самом высоком уровне. Необдуманные попытки украинской стороны способны нарушить шаткое перемирие и привести к эскалации ситуации на линии соприкосновения, - подчеркнул Леонид Пасечник.

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