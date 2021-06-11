Украинские диверсанты расстреляли в упор пятерых защитников ЛНР

Украинские диверсанты проникли на территорию поста НМ ЛНР. Фото: Пресс-центр штаба ООС

Украинские диверсанты, проникшие на территорию ЛНР, убили пятерых защитников Республики. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

- 11 июня диверсионной группой отдельного центра специальных операций «Запад» (бывший 8-й полк специального назначения ССО ВСУ) на наблюдательном посту Народной милиции в районе поселка Голубовское ЛНР были хладнокровно убиты пятеро ополченцев, - сказал он.

Военнослужащие застрелены выстрелами в голову с использованием специального вооружения, при этом один из них убит выстрелом, сделанным из снайперской винтовки иностранного производства, остальные расстреляны в упор украинской диверсионной группой, проникшей на территорию поста.

- В Народной милиции ЛНР служат бывшие шахтеры, врачи, комбайнеры и представители других сугубо мирных профессий. Никто из погибших до начала гражданской войны в Донбассе не являлся кадровым военным. Все они были вынуждены взяться за оружие для защиты своих семей от украинских националистов, устроивших на Украине государственный переворот, - подчеркнул Филипоненко.

Он отметил, что в результате этого хладнокровного убийства без отцов остались четверо детей.

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