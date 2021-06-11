Мать ребенка, погибшего под Енакиево от удара с беспилотника ВСУ, получила гражданство РФ

Начальник Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова вручила Екатерине Дмитриевой паспорт гражданина РФ и пожелала счастья и здоровья. Фото: МВД РФ

11 июня в Москве получила гражданство Российской Федерации мать ребенка, погибшего 3 апреля 2021 года в поселке Александровское под Енакиево в результате удара с беспилотника ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел России.

Екатерина Дмитриева решила переехать в Россию, где живут ее родные. Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, который узнал о трагедии из телесюжета, поручил руководству Главного управления по вопросам миграции оказать Дмитриевой содействие в урегулировании ее правового статуса и взял этот вопрос под личный контроль. Заявление о приеме в российское гражданство было рассмотрено в кратчайшие сроки.

Напомним, что сын Екатерины Владислав погиб во дворе частного дома от взрыва боеприпаса, сброшенного с беспилотника ВСУ. Его бабушка получила ранения.

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Трагедия произошла в поселке Александровское под Енакиево (подробнее)