Восьмиклассник из Донецка стал финалистом олимпиады в Санкт-Петербурге

Егор предлагает оригинальные решения в «Умном доме». Фото: МОН ДНР

Ученик 8 класса школы № 126 города Донецка Егор Греков во время заочного этапа прошел в финал олимпиады школьников Санкт-Петербургского государственного университета по технопредпринимательству. Сейчас Егор готовится к очному, заключительному этапу, который пройдет в формате летней школы на территории Санкт-Петербурга с 18 по 25 июня. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки ДНР.

Егор Греков также обучается в республиканской малой академии наук учащейся молодежи на секции «Электроника, приборостроение и робототехника». За год учебы в академии Егору удалось добиться феноменальных успехов. На Республиканской выставке-конкурсе научно-технического творчества парень одержал победу в двух номинациях секции робототехники с темой: «Система голосового управления «Умным домом». Модифицировав свое изобретение, Егор участвовал в XXIII Международном конкурсе научно-технических работ школьников «Старт в науку», который проводил Московский физико-технический институт, и в мае получил диплом I степени.

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