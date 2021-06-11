В Макеевке маршрутка №34 попала в аварию: травмированы четыре человека

Автобус «догнал» грузовик. Фото: МВД ДНР

10 июня в Кировском районе Макеевки произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором четыре пассажира автобуса получили травмы различной степени тяжести. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе УГАИ МВД ДНР.

- Предварительно установлено, что во время движения по автодороге Ясиноватая-Макеевка водитель автобуса «РУТА-20», осуществлявший перевозку пассажиров по маршруту № 34, не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с автомобилем «ЗИЛ», который двигался в попутном направлении, - говорится в сообщении ГАИ.

Тем временем, очевидцы аварии пишут в соцсетях, что в автобусе, возможно, отказали тормоза, и маршрутка въехала в притормозивший грузовик. «Хлам, который типа городской транспорт, давно нужно списать. Сколько подобных случаев за последнее время. Отваливались двери на ходу, колеса, проламывался пол, горели, чего только не было» - отмечают макеевчане.

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