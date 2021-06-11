Зарезала стариков из-за денег: 64-летнюю жительницу Снежного подозревают в убийстве двух пенсионеров

Подозреваемая показала, где выбросила пустую барсетку, из которой забрала деньги. Фото: МВД ДНР

Сотрудники Снежнянского горотдела МВД задержали 64-летнюю жительницу, которую подозревают в убийстве двух пенсионеров. Злоумышленнице грозит высшая мера наказания. Об этом сообщает пресс-служба МВД ДНР.

В одной из квартир в центре города были обнаружены трупы двух пожилых жителей. 84-летний мужчина и 81-летняя женщина умерли от многочисленных ножевых ранений. Сотрудники уголовного розыска быстро установили личность подозреваемой и задержали ее. Злоумышленницей оказалась 64-летняя родственница убитой хозяйки квартиры. К ней родственница пришла, чтобы взять деньги в долг. Между женщинами возникла словесная перепалка. Гостья схватила нож и нанесла множественные ранения хозяйке квартиры и ее сожителю. После этого женщина забрала около 70 тысяч рублей.

Действия злоумышленницы подпадают под санкции п. «а» ч. 2 ст. 106 УК ДНР (убийство двух или более лиц). Максимальное наказание по этой статье - пожизненное лишение свободы или смертная казнь.

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