Коронавирус в ДНР: За сутки 16 жителей Республики умерли от COVID-19

Медики продолжают выявлять опасную инфекцию у жителей Республики Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирусом в ДНР за минувшие сутки заболели 165 жителей. 16 умерли от опасной инфекции. За это время 685 человек вылечились от COVID-19.

- Проведено 464 исследования, из них выявлены 114 случаев заболевания (24,6 %) и у 51 пациента диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

Всего зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР – 40713. На лечении – стационарном и амбулаторном - сейчас находится 3101 житель. Общее число выписавшихся после излечения – 34516. Летальных случаев – 3096.

За сутки выявлено 56 случаев пневмоний, на 19 случаев меньше, чем за предыдущий день. 42 человека госпитализированы. Всего на лечении 1297 пациентов с пневмониями, из них 638 на кислородной поддержке (+14 за сутки).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как в ДНР налажено оказание медпомощи людям с почечной недостаточностью

«Комсомолка» исследовала тему, и вот что из этого вышло (подробнее)