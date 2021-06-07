Как в ДНР налажено оказание медпомощи людям с почечной недостаточностью

Диана Савкова мечтает устроиться на работу в салон красоты и съездить на море Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

44-летняя дончанка Диана Савкова второй год живет на аппарате «искусственной почки». Женщина мечтает о полноценной жизни с донорской почкой. Сейчас Диана зависит от процедур заместительной терапии. Гемодиализ, очищающий организм от скапливающихся токсинов, получает три раза в неделю по четыре часа. Даже один пропуск процедуры для нее может стать фатальным.

Проблемы с почками у Дианы начались еще в детстве. Она переохладилась в возрасте пяти лет и попала в больницу с воспалением почек. А когда было 32 года, ей экстренно потребовалась пересадка почки. Диану спасла родная тетя, отдав племяннице свою почку. Трансплантат функционировал 10 лет, а потом отказал.

Каждый год в ДНР в пересадке жизненно важных органов нуждаются больше тысячи пациентов, в то время как операции делают единицам. Фото: архив «КП»

В ЛИСТЕ ОЖИДАНИЯ 671 ЧЕЛОВЕК

- Сейчас родственников у меня нет, а неродственное донорство у нас запрещено, - сокрушается под аппаратом «искусственной почки» Диана Савкова.

- Диана - счастливчик, - рассказывает корреспонденту «КП» советник Главы ДНР по здравоохранению Ольга Долгошапко. - На сегодняшний день в Республике 671 человек с хронической почечной недостаточностью, находясь в листе ожидания, пока не имеет возможности получать процедуру гемодиализа. Из-за дефицита диализных мест они фактически медленно умирают. А, получая диализ, эти люди могли бы трудиться. Кстати, среди них много представителей важных и редких профессий.

Советник Главы ДНР по здравоохранению Ольга ДОЛГОШАПКО Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

БУДУЩИЙ ЦЕНТР ПОКА ТОЛЬКО В ИНВЕСТПРОГРАММЕ

В Донецкой Народной Республике проблема с нехваткой диализных мест возникла не вчера. Как нам рассказал профессор Виктор Денисов, еще при Украине было три варианта лечения хронической почечной недостаточности. Первый - продержаться на таблетках месяц - два. Второй вариант: пациент может жить на аппарате искусственной почки. Третий - пересадка донорской почки. Но чаще всего украинские врачи на комиссии назначали первый вариант и отправляли больных домой.

Вопрос о жизненной необходимости открыть большой диализный центр в Донецке чиновники облздрава обсуждали еще перед Евро-2012. И вот – дело сдвинулось с мертвой точки. На территории Центральной городской клинической больницы №1 Донецка запланировано строительство диализного центра на 40 мест.

- Создание долгожданного центра прописано в Инвестиционной программе Правительства ДНР на 2021-2024 года. Уже разрабатывается проектно-сметная документация, а также проводятся работы по отводу земельного участка. В будущем центре искусственной почки, если он будет работать в три смены, гемодиализ смогут получать 240 пациентов, - в интервью «КП» сообщила главный врач Центральной городской клинической больницы №1 (ЦГКБ№ 1) Елена Баун.

Главврач ЦГКБ№ 1 Донецка Елена БАУН Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

ЧТОБЫ СПАСТИ БОЛЬШЕ ЛЮДЕЙ

А пока же единственным выходом из ситуации является выбор такой тактики, которая позволила бы в рамках существующего госфинансирования обеспечить помощью наибольшее количество пациентов, чьи права на лечение и продление жизни нарушены.

На сегодня в ДНР три гемодиализных отделения для взрослых и одно – для детей. Самое большое - в трансплантационном центре ДоКТМО. На 12 диализных мест в ЦГКБ № 1 и на 20 – в ГБ № 2 Горловки. В ДоКТМО отделение работает в три смены, а в остальных учреждениях здравоохранения - в две.

- Причина - в нехватке медицинского персонала. В Российской Федерации все отделения гемодиализа работают в четыре смены. Системе водоочистки аппаратов «Искусственная почка» даже лучше если она включена круглосуточно: при постоянном токе воды фильтры служат дольше, - прокомментировала Ольга Николаевна.

Кстати, с прошлого года в Рудничной больнице Макеевки начата работа по развертыванию на ее базе гемодиализного отделения. Но, к сожалению, его ввод не решит проблемы. Так как новое отделение будет всего на шесть мест, а это даст возможность даже при четырехсменном режиме работы обеспечить гемодиализом всего 48 пациентов.

ЧТО ТАКОЕ ГЕМОДИАЛИЗ

Это процедура, которую получают больные почечной недостаточностью от аппарата «искусственной почки». Их кровь прокачивается через фильтр, и организм очищается от скопившихся продуктов распада, которые у здоровых людей выводятся с мочой. Пациентам с тяжелой почечной недостаточностью гемодиализ нужен через день. На начальных стадиях развития болезни – до двух раз в неделю. Пациентов подключают к аппарату «искусственной почки» в среднем на четыре-пять часов.

Во всем мире методом гемодиализа лечатся примерно три миллиона человек. Однако качество и продолжительность жизни на аппарате «искусственной почки» ниже, чем при трансплантации почки. Тем не менее, гемодиализ может использоваться не только для подготовки к пересадке почки, но и в качестве основного метода терапии.

КСТАТИ

В ДНР нет проблем с гемодиализом для детей. В Донецкой республиканской детской клинической больнице пять аппаратов «Искусственная почка». Сейчас заместительная почечная терапия в Республике нужна одному ребенку, и он ее получает.

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