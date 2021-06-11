Донецк
Еще
Радио
Донецк
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Донецк
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика11 июня 2021 10:59

Украинская армия обстреливала пригороды Донецка и село на юге ДНР

ВСУ за сутки пять раз нарушили «режим тишины»
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Схема обстрелов ДНР 10 июня. Фото: УНМ ДНР

Схема обстрелов ДНР 10 июня. Фото: УНМ ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки пять раз нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения с ДНР. По Республике было выпущено 28 гранат. Об сегодня этом сообщило представительство Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Под огнем оказались окрестности села Веселое к северу от Донецка и села Ленинское на юге Республики. При обстрелах применялись гранатометы – РПГ, СПГ, АГС.

Лишь по счастливой случайности никто из мирных жителей и военнослужащих ДНР не пострадал.

Как отметили в представительстве, все попытки задействовать координационный механизм для оперативного установления тишины по всем фактам нарушений режима прекращения огня были проигнорированы украинской стороной.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Народная милиция ДНР сбила беспилотник ВСУ на окраине Донецка

Беспилотник вел воздушную разведку в районе донецкого аэропорта (подробнее)