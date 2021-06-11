Украинская армия обстреливала пригороды Донецка и село на юге ДНР

Схема обстрелов ДНР 10 июня. Фото: УНМ ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки пять раз нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения с ДНР. По Республике было выпущено 28 гранат. Об сегодня этом сообщило представительство Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Под огнем оказались окрестности села Веселое к северу от Донецка и села Ленинское на юге Республики. При обстрелах применялись гранатометы – РПГ, СПГ, АГС.

Лишь по счастливой случайности никто из мирных жителей и военнослужащих ДНР не пострадал.

Как отметили в представительстве, все попытки задействовать координационный механизм для оперативного установления тишины по всем фактам нарушений режима прекращения огня были проигнорированы украинской стороной.

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