Народная милиция ДНР сбила беспилотник ВСУ на окраине Донецка

Беспилотник-квадрокоптер ВСУ был сбит во время разведки над донецким аэропортом. Фото: архив Народной милиции ДНР

Военнослужащими Народной милиции ДНР был обнаружен и сбит беспилотник вооруженных формирований Украины. Известно, что боевики ВСУ с его помощью проводили воздушную разведку в районе донецкого аэропорта.

— В районе «Вольво-Центра» города Донецка был обнаружен и сбит беспилотный летательный аппарат 58-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины типа «квадрокоптер», который вел воздушную разведку местности, — сообщили в управлении оборонного ведомства Республики.

Беспилотник был доставлен в Народную милицию. Специалисты ведомства собираются изучить материалы, которые летательный аппарат успел запечатлеть в ходе разведки. Тем временем защитники Республики продолжают наблюдение за противником.

Напомним, что использование беспилотников на линии боевого соприкосновения в Донбассе считается одним из нарушений положений Минских договоренностей и дополнительных мер усиления и контроля перемирия.

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