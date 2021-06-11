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Общество11 июня 2021 9:06

Шахтерам в ДНР засчитают за 2020 год пенсионный стаж, несмотря на долги предприятий

Такое решение приняло Правительство Республики
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Всем шахтерам ДНР полностью учтут 2020 год при расчете пенсии. Фото: mintek-dnr.ru

Всем шахтерам ДНР полностью учтут 2020 год при расчете пенсии. Фото: mintek-dnr.ru

Правительство ДНР постановило засчитать страховой стаж в 2020 году горнякам, предприятия которых имеют задолженность по уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства.

- Пенсионному фонду поручено при назначении или перерасчете пенсий работникам углепрома засчитывать в страховой стаж периоды работы на предприятиях угольной отрасли с 1 января по 31 декабря 2020 года и учитывать начисленную заработную плату за указанный период, независимо от уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, – сказано в сообщении.

Эта норма также распространяется на работников предприятий, находящихся на момент вступления в силу данного решения в процессе ликвидации, работников Зуевской экспериментальной теплоэлектроцентрали.

Данное постановление фактически снимает в Республике проблему несвоевременного выхода на пенсию трудящихся предприятий угольной отрасли и проведение перерасчета пенсий работающим пенсионерам.

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