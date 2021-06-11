В ЛНР три дня не будут работать платежные терминалы самообслуживания и «Клиент-банк»

12 и 13 июня отделения банка работать не будут. Фото: Госбанк ЛНР

Государственный банк ЛНР предупредил о проведении технических работ в период с 17:00 пятницы, 11 июня, по воскресенье, 13 июня, включительно.

В связи с проведением техработ в ближайшие выходные, 12 и 13 июня, отделения банка работать не будут. 11 июня в 17:00 будет приостановлена работа системы дистанционного обслуживания «Клиент-банк» и платежных терминалов самообслуживания.

В то же время будут работать банкоматы и платежные терминалы банка в торговых сетях.

В понедельник, 14 июня, отделения банка продолжат работу в обычном режиме. Также будет возобновлена работа платежных терминалов самообслуживания и системы «Клиент-банк».

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