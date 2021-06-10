Выпускные вечера в луганских школах пройдут 11 и 12 июня

11 и 12 июня в луганский школах состоятся выпускные вечера Фото: Михаил ФРОЛОВ

11 и 12 июня в луганский школах состоятся выпускные вечера. Об этом на брифинге в столичной администрации рассказала начальник управления образования Анжелика Прядкина.

— 11 июня выпускные вечера для одиннадцатиклассников состоятся в 39 общеобразовательных школах, а 12 июня - еще в 6 школах, — рассказала Прядкина.

15 июня состоится торжественное вручение документов об образовании выпускникам 9-х классов. В этом году последний звонок прозвенел для 8 386 девятиклассников Республики.

Напомним, что в ЛНР сейчас действует режим повышенной готовности. Местные власти ввели ограничительные меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

При этом чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия при правительстве ЛНР разрешила в очном формате провести для выпускников школьные выпускные вечера и торжественное вручение аттестатов при условии строгого выполнении всех противоэпидемические требования в связи с COVID-19.

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