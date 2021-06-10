Погода в Донецке: 11 июня мелкий дождь, начавшийся во второй половине дня, усилится к вечеру

11 июня синоптики прогнозируют дождь с грозами Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Погода в Донецке на 11 июня снова обещает быть пасмурной. С утра и до самого вечера небо будет скрыто за облаками. Во второй половине дня пойдет мелкий дождь, который к ночи не прекратится, а только усилится и начнется гроза.

Температурный фон в этот день будет колебаться от +14 до +24 градусов. Ветер умеренный, дуть будет в южном направлении. В среднем скорость воздушных потоков составит 3 – 9 метров в секунду. Атмосферное давление – 741-743 миллиметров ртутного столба.

Народный прогноз погоды. 11 июня почитается память священномученицы Феодосии, девы Тирской. В это время начинает колоситься хлеб и сеют гречку. С давних времен день Федосьи считается несчастливым. Погоду предсказывали с помощью воробьев: если они веселы, подвижны, драчливы - к хорошей погоде.

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