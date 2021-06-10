В Донецке из-за сильного дождя перестали ходить троллейбусы

Троллейбусы остановились на части 17 маршрута Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Из-за сильного дождя, который обрушился на Донецк во второй половине дня, в городе временно приостановили движение троллейбусов на маршруте номер 17. Об этом сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин в социальных сетях.

— Временно приостановлено движение троллейбуса по маршруту номер 17 – от улицы Старицкого (Кировский район) в направлении центра города из-за обильных осадков уровень воды поднялся выше нормы, — говорится в сообщении градоначальника.

Когда движение электротранспорта на изолированном участке возобновится Алексей Кулемзин не уточнил.

Отметим, что проливные дожди в Донецке не прекращаются уже больше недели. Почти каждый день поступают штормовые предупреждения о повышении скорости ветра, проливных дождях и грозах.

В Гидрометцентре предупреждали о том, что июнь в этом году выдастся дождливым. Из 30 дней месяца синоптики прогнозируют 17 дней с осадками. Дожди, с которых началось лето, будут идти каждый день до 11 числа включительно.

Однако, по предварительным (!) прогнозам синоптиков, июль выдастся традиционно жарким.

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