Погода в Донецке на июнь 2021 года: Когда на смену дождям придет летняя жара?

Вторая половина июня в Донецке будет менее дождливой и более солнечной Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Погода в Донецке на июнь 2021 года обещает быть дождливой. Из 30 дней месяца синоптики прогнозируют 17 дней с осадками. Дожди, с которых началось лето, будут идти каждый день до 11 числа включительно. В этот период самые ощутимые осадки будут 2, 3 и 10 июня. На выходные 12 и 13 июня прогнозируют солнечную погоду, без осадков.

В первой половине месяца температура днем - в среднем 22-24 градуса тепла. Ночью - 12-14 градусов тепла. Вторая половина июня будет теплее лишь на несколько градусов. Синоптики прогнозируют в среднем 24-26 градусов тепла днем и 15-17 – в ночное время суток.

Температура воздуха в прибрежном поселке немного выше, а солнца чуточку больше Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

После дождливых дней в начале месяца небольшие осадки обещают 14-16, 18-19 и 23 июня. Однако, неоднократно долговременные прогнозы синоптиков не сбывались. Солнечное и безоблачное небо мы будем видеть с 24 июня. С этого времени будет ощущаться настоящее лето.

В курортном Седово также не обойдется без дождей. Однако температура воздуха в прибрежном поселке немного выше, а солнца чуточку больше.

По предварительным (!) прогнозам синоптиков, июль в Донецке будет традиционно жарким.

Для проезда в курортный поселок Седово жителям Республики необходимо будет заранее зарегистрироваться в местах размещения Фото: Елена Лебедева

Ранее сообщалось, что для проезда в курортный поселок Седово жителям Республики необходимо будет заранее зарегистрироваться в местах размещения – местных пансионатах, мини-отелях или у частных предпринимателей. Такая система уже действовала в прошлом году. Пропускали только тех, кто ехал к зарегистрированным предпринимателям, которые передавали фамилии отдыхающих в штаб района, а уже оттуда список попадал на пост при въезде в Седово.

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