Крупнейшая шахта ДНР начала масштабную модернизацию оборудования на обогатительной фабрике

Горняки шахты «Комсомолец Донбасса» приступили к модернизации оборудования на обогатительной фабрике Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

На шахте «Комсомолец Донбасса» на 2021 год запланировано провести масштабную ремонтную кампанию. Одним из ее направлений является замена старого оборудования, которое отработало свой нормативный срок эксплуатации, на новое. Об этом сообщили в пресс-службе министерства угля и энергетики ДНР.

— С 8 июня активно реализуем эту программу на участке «Обогатительная установка». Модернизация позволит значительно увеличить производительность и эффективность процесса обогащения, снизить аварийность и финансовые затраты предприятия, — рассказал главный инженер шахты Сергей Чайка.

По словам инженера, в планах установить новое оборудование для просеивания угля, заменить изношенные батареи гидроциклонов, приборы для грубой очистки воды, модифицировать ленточное полотно на конвейере и участок трубопровода слива. Работы на этом направлении планируется завершить к 13 июня.

До конца года также планируется восстановить работу первой секции шахты по обогащению. Это поможет увеличить объем переработке угля и нарастить объемы его добычи. Необходимое для этого оборудование уже заказано.

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