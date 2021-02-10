В состав концерна «Энергия Донбасса» вошли еще два предприятия ДНР

Работу предприятий энергетической отрасли объединят в единый цикл. Фото: mintop.su
В состав трансграничного концерна «Энергия Донбасса» вошли два крупных угольных предприятия ДНР - «Торезантрацит» и «Шахта «Комсомолец Донбасса». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Донецкой Народной Республики.
- Для эффективной работы энергетической системы ДНР в состав концерна «Энергия Донбасса» включили еще 2 государственных унитарных предприятия - «Шахту Комсомолец Донбасса» и «Торезантрацит», - рассказали в ведомстве.
Таким образом, власти хотят объединить в единый энергетический цикл работу предприятий электроэнергетической и угледобывающей отраслей.
Напомним, ТК «Энергия Донбасса» был создан в 2019 году. В его состав вошли горнодобывающие, энергогенерирующие и металлургические предприятия двух Республик Донбасса.
Читайте также
Добыча угля в ЛНР увеличилась в разы
За короткое время компании «Востокуголь» удалось ввести в эксплуатацию 8 новых лав (подробнее)