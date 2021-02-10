В состав концерна «Энергия Донбасса» вошли еще два предприятия ДНР

Работу предприятий энергетической отрасли объединят в единый цикл. Фото: mintop.su

В состав трансграничного концерна «Энергия Донбасса» вошли два крупных угольных предприятия ДНР - «Торезантрацит» и «Шахта «Комсомолец Донбасса». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Донецкой Народной Республики.

- Для эффективной работы энергетической системы ДНР в состав концерна «Энергия Донбасса» включили еще 2 государственных унитарных предприятия - «Шахту Комсомолец Донбасса» и «Торезантрацит», - рассказали в ведомстве.

Таким образом, власти хотят объединить в единый энергетический цикл работу предприятий электроэнергетической и угледобывающей отраслей.

Напомним, ТК «Энергия Донбасса» был создан в 2019 году. В его состав вошли горнодобывающие, энергогенерирующие и металлургические предприятия двух Республик Донбасса.

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