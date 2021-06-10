Приазовье и Дебальцево установили дружественные отношения с двумя районами Крыма

Глава администрации Дебальцево Игорь Захаревич и председатель Черноморского районного совета Алексей Шипицын подписали договор о дружественных отношениях. Фото: пресс-служба Главы ДНР

На международном фестивале «Великое русское слово», который в эти дни проходит на крымском полуострове, власти Новоазовского района и Дебальцево подписали соглашение об установлении дружественных отношений с двумя районами Республики Крым. Об этом сообщили в пресс-службе Главы ДНР.

— В рамках мероприятия были подписаны соглашения об установлении дружественных отношений между городами и районами Республики Крым, Донецкой и Луганской Народных Республик, — говорится в сообщении.

Известно, что документ подписали глава администрации Новоазовского района Олег Моргунов, председатель Ленинского районного совета Олег Водопьянов, глава администрации Дебальцево Игорь Захаревич и председатель Черноморского районного совета Алексей Шипицын.

— То, что у нас взаимодействие идет по нарастающей, это очевидно. То, что это закономерно, тоже очевидно. В какой-то степени представляли, что и мы уже на месте Крыма. Всему свое время – уверен, это никак не должно мешать тому взаимодействию, тому личному общению с нашими друзьями, соратниками, которые за этот период времени стали нам ближе, чем просто друзья, – в свою очередь отметил Глава ДНР Денис Пушилин.

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