В донецком парке Щербакова заливают фундамент для нового колеса обозрения

Все конструкции аттракциона уже завезены в ДНР с территории РФ Фото: Михаил ФРОЛОВ

В донецком парке имени А.С. Щербакова приступили к установке нового колеса обозрения. 9 июня на месте старого аттракциона начали заливать один из уровней фундамента. Об этом сообщил директор парка Вячеслав Лаврушко.

— 9 июня стартовал один из основных этапов установки нового аттракциона «Колесо обозрения». Произведена заливка бетонной подготовки фундамента. Всего таковых уровней будет два. После чего будут произведены дальнейшие этапы работ, финалом которых будет готовность совершенно нового современного и высокотехнологичного аттракциона, — отметил директор парка.

После установки аттракциона, он должен будет пройти процедуру проверки в соответствующих органах, чтобы эксперты убедились в его безопасности.

Напомним, что новое колесо обозрения для донецкого парка изготовляли на территории Российской Федерации на заводе Ямало-Ненецкого автономного округа. На борту аттракциона будут установлены 18 кабинок, восемь из них – с подогревом, и еще одна – для людей с ограниченными физическими возможностями. Высота колеса обозрения превысит 28 метров.

Все конструкции аттракциона уже завезены в Донецке и ждут времени начала монтажа.

В администрации города пообещали, что уже в скором времени гости парка смогут прокатиться на современном аттракционе.

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