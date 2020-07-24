2020-07-24T18:21:29+03:00
Общество

В Седово установили новое колесо обозрения

Высота колеса составляет 15.5 метра, оно состоит из восьми кабинок
Екатерина Сорока
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Седово сейчас является одним из самых популярных мест отдыхов среди дончанСедово сейчас является одним из самых популярных мест отдыхов среди дончанФото: Елена ЛЕБЕДЕВА
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Популярный у жителей Республики курортный поселок Седово обзавелся новым аттракционом. Там установили колес обозрения высотой 15.5 метра. Об этом сообщил глава Седовской поселковой администрации Владимир Степура.

— У нас 21 июля по улице Комсомольской в районе автовокзала открылось новое колесо обозрения. Его высота 15.5 метра, оно включает восемь кабинок, — рассказал глава.

Также он добавил, что отдых в Седово теперь будет более удобный и для инвалидов-колясочников. На городском пляже номер один установили специальный пандус, уходящий в море, и проложили настил на песке, с которого есть заезд прямо в кабинку для переодевания.

В августе на пляже планируют установить еще больше кабинок для переодевания и биотуалеты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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