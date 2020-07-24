2020-07-24T16:36:00+03:00
Общество

Платим те же деньги, но получаем гораздо больше: Как работает ОСМД в Донецке

Жители многоэтажки на проспекте Ильича десять лет назад отказались от услуг ЖЭКа и теперь живут в отремонтированном современном доме
ЮЛИЯ САЛОВСКАЯ
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В Африке горы может и большой высоты, а в донецком дворе вот такие пальмыВ Африке горы может и большой высоты, а в донецком дворе вот такие пальмыФото: ЮЛИЯ САЛОВСКАЯ
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Этот двор уникальный в своем роде, на стенах яркая мозаика: плещутся дельфины и улыбаются пингвины. Но не в этом, разумеется, плюсы своего управления. В доме проложена новая электропроводка, заменена канализация, установлены лифты, в подъезде идеальный ремонт.

1. Председатель ОСМД Ирина Александровна: смотрите, сделали новую елочку! А впереди новый план - выложить площадки перед подъездами новой плиткой Фото: ЮЛИЯ САЛОВСКАЯ

1. Председатель ОСМД Ирина Александровна: смотрите, сделали новую елочку! А впереди новый план - выложить площадки перед подъездами новой плиткойФото: ЮЛИЯ САЛОВСКАЯ

- Никто не верит, что наша квартплата составляет ту же сумму, что и в ЖЭКе, - рассказывает председатель ОСМД №81 на проспекте Ильича в Донецке Ирина Суслова. - Но это на самом деле так. Ремонты мы делаем поэтапно, но долго деньги на счету не храним, сразу вкладываем в благоустройство – такое время нестабильное. Помню, заказали металлопластиковые окна, а тут война началась, обстрелы, а мы замену производим на свой страх и риск. Сейчас все жильцы дома – как одна семья, даже вернулись те, кто когда-то уехал. Но наш путь отнюдь не был легким, ЖЭК подавал на нас в суд, но мы отстояли свое право быть независимыми.

Украсить свой подъезд может каждый, главное любить место, в котором живешь Фото: ЮЛИЯ САЛОВСКАЯ

Украсить свой подъезд может каждый, главное любить место, в котором живешьФото: ЮЛИЯ САЛОВСКАЯ

Ярослава и Борис Галдины исполнили песню «Всем нужны друзья» Фото: ЮЛИЯ САЛОВСКАЯ

Ярослава и Борис Галдины исполнили песню «Всем нужны друзья»Фото: ЮЛИЯ САЛОВСКАЯ

Действительно, независимость и семейственность здесь ощущается, в доме и дворе не просто идеально чисто, общие площадки подъезда украшены картинами, живыми цветами и рукодельными арт-объектами. И все это делают обитатели дома: и взрослые и дети. Государственные и даже личные праздники отмечают во дворе с концертом и сладким столом. Вот и сейчас, на 10-летие организации подготовили песенные номера и пригласили друзей со всех районов города.

Театр нашего двора. В ролях Татьяна Буланова, Сергей Суслов и Тимофей Хоришман Фото: ЮЛИЯ САЛОВСКАЯ

Театр нашего двора. В ролях Татьяна Буланова, Сергей Суслов и Тимофей ХоришманФото: ЮЛИЯ САЛОВСКАЯ

Говорят, весь секрет успеха в том, что у Ирины две правых руки: Тоня и Таня (Антонина Мозгунова и Татьяна Маншилина) Фото: ЮЛИЯ САЛОВСКАЯ

Говорят, весь секрет успеха в том, что у Ирины две правых руки: Тоня и Таня (Антонина Мозгунова и Татьяна Маншилина)Фото: ЮЛИЯ САЛОВСКАЯ

Все украшения делают самостоятельно и настолько искусно, что первую ёлку из пластиковых бутылок украли, да не просто украли, а срезали ствол из арматуры болгаркой и унесли. Но желание – это тысяча возможностей, поэтому с каждым годом двор становиться все краше, а соседи еще дружнее.

Я, ты, он, она – вместе дружная семья! Фото: ЮЛИЯ САЛОВСКАЯ

Я, ты, он, она – вместе дружная семья!Фото: ЮЛИЯ САЛОВСКАЯ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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