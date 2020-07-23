Политолог Владимир Корнилов: «О гражданской войне на Украине мы предупреждали еще в 1991 году»

Владимир Корнилов во второй половине 90-х возглавлял отдел политики в "Комсомолке". Фото: архив Владимира Корнилова

Политолог, публицист, историк Владимир Корнилов недавно побывал на своей родине в Донецке и нам удалось с ним побеседовать.

- Владимир, мы с вами коллеги, вы работали в «Комсомолке» в те самые лихие 90-е. Что запомнилось больше всего? – спрашиваю у Владимира.

- Ой, в то время в «Комсомолке» у нас что ни день, то событие, - смеется Владимир. – Больше всего запомнилась война, затянувшаяся на год или полтора с мэром Донецка Владимиром Рыбаком. Все началось с простого. Я получил эксклюзивную информацию о том, что мэр и его первый заместитель одновременно слегли в больницу с сердечным недомоганием. Город по сути остался без власти. Я побеседовал с врачами и аккуратно подал информацию без разглашения врачебной тайны. Это была небольшая такая колонка. Нашему главному редактору Александру Максюку показалось, что для «Комсомолки» это как-то мало и он решил немного дополнить, дав нашему самому молодому журналисту задание поговорить с астрологами. И вот выходит колонка под моей фамилией, а рядом врезка без авторства и многие приписали это мне. Там шла речь, что ведущий астролог по последней фотографии Рыбака определил, что у него проблемы с сердцем, печенью, а самое главное – с мочеполовой системой. Вот это последнее нам не простили.

После этого началась самая настоящая война, а сам я стал персоной нон грата. Рыбак не только отказался от всех интервью в «Комсомолке», но даже не выступал в студии других СМИ, если там находился я. Все это было смешно. Ведь не подаете же вы в суд на составителя гороскопа, если там сказано, что раки, например, склонны к пьянству, а вы - рак? Судебное разбирательство могло бы оказаться весьма интересным, особенно пояснения астролога в качестве эксперта. Но приехало московское руководство и, все обсудив, решили, что для бизнеса редакции проще пойти на мировую. Мы заплатили компенсацию Рыбаку, и он отозвал иски.

- Нам и сейчас приходится часто держать удар, признаюсь. А как видится вам со стороны изменения в риторике России по отношению к Донбассу?

- Мы слышали еще и в начале войны со стороны некоторых российских деятелей, что Донбассу никогда не суждено быть в составе России. Этим отнимали всякую надежду у его жителей. Спрашивается за что воюем тогда? Сейчас, нужно признать, подобных высказываний в России стало куда меньше. С другой стороны, и это тоже крайность, некоторые обещают, что Донбасс, если не сегодня, то уж точно завтра, станет частью России. Такие обещания порождают ложную надежду у населения, а когда она не осуществляется, то приходит разочарование и озлобленность. И первые, и вторые заявления мешают общему делу, и я призываю воздержаться от таких резких высказываний. Процесс интеграции многогранен, не линеен, есть масса факторов, как внешних, так и внутренних, на пути к этому. Но я мечтаю, что мой родной Донбасс станет частью моей родной России.

Свой выбор дончане сделали еще в 2014 году. Фото: ДАН

Я в это верил еще в 1991 году и выступал против незалежности Украины, предсказывая то, что произойдет в этом случае. На всей континентальной Украине только нам в Донецке удалось нелегально издать листовки к декабрьскому референдуму, в которых мы предупреждали о его последствиях: развале экономики, возрождении бандеровщины, курсе на вступление в НАТО, запрете русского языка и гражданской войне. Нас тогда очень многие упрекали, включая коммунистов: ну, какая может быть гражданская война, помилуйте?! А теперь скажите, какой из этих пунктов не сбылся?

Такие листовки в 1991 году удалось подпольно издать только в Донбассе. Фото: архив Владимира Корнилова

- И продолжает сбываться седьмой год…

- В этом году впервые с 1 сентября на территории Украины не будет ни одной русской школы! Впервые за всю историю проекта «Украина». Спрашивается, значит, прав был Донбасс, когда восстал после первого же закона постмайданной Украины о запрете русского языка?

Украинская школа на Трудовских в Донецке, расстрелянная Украиной. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Самое страшное, что все эти процессы также происходят и в нашем Донбассе, который сейчас под Украиной. У многих там остались родные. Как его не потерять, вот вопрос?

- Да, это непросто. Люди не могут оставить пожилых беспомощных родственников, не могут бросить нажитый единственный дом и родные могилы. Я, когда слышу мнения, типа, да бросайте все и переезжайте в Россию, мне хочется спросить, а вы этим людям готовы предложить жилье и работу? Кроме того, нужно чаще рассказывать, как живется нашим людям в оккупации. Да возьмите хоть откровения самих АТОшников, когда они возвращаются в Киев. Они же не скрывая признают, как их там ненавидят местные жители. Эту мысль необходимо доносить до всех: там наши люди, это львиная доля дончан, и они вынуждены проживать на той территории, ненавидя оккупантов едва ли не больше, чем мы, потому что их грабят, унижают, мародерствуют, давят БТРами и т.д.

"Урожай" от ВСУ жителей Зайцево. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Видела ваши интервью той поры, когда многие были очарованы недавно избранным Зеленским. Вы были один из немногих, кто не обольщался на счет него. Что скажете сегодня?

- Да, это человек откровенно трусливый, который постоянно подстраивается. Вспомните, как презрительно, через губу он общался с людьми по поводу вырубки леса. И как лебезил, как трусливо бегали его глазки над медицинской маской, как заискивающе звучал его голос, когда он, буквально на следующий день, общался с представителями Нацкорпуса. Это актер, который почему-то стал президентом и который явно устал от этого дела, он все больше превращается в позднего Виктора Ющенко. Помните, как тот сетовал, что устал от войн девочек и мальчиков, имея ввиду Тимошенко и Януковича, и ушел в пасеки и рисование картин? Так и Зеленский устал от политики, наигрался.

Принуждать Украину к миру нужно дипломатическим путем. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- При этом снова идут обстрелы Донецка, Горловки, горят дома в Зайцево. Когда лидеры ЛНР и ДНР объявили режим повышенной готовности, тишина хотя бы недолго продержалась в Донбассе…

- Да, Украина тогда притихла. Но вы же понимаете, что в качестве постоянной меры это не поможет. Решать вопрос нужно в дипломатической плоскости. Ясно, что Украину нужно принуждать к миру. Должны это делать Россия и Запад. В этой связи я очень удивлен весьма вялой реакции России на первое законодательное официальное решение о выходе Украины из Минских соглашений. Мы и до этого не раз слышали от украинских деятелей, что Минск устарел, что он их не устраивает. Украина сейчас дала все карты в руки Республикам и России, когда Верховная рада впервые, и я это подчеркиваю, заявила о денонсации Минска и закрепила пункты о досрочных выборах, прямо противоречащие Минским соглашениям. Нужна была немедленная реакция, созыв Совета Безопасности ООН, а Минск закреплен Совбезом, как мы помним и, конечно, нужна была срочная трехсторонняя встреча с тем, чтобы уже Запад запрашивал Украину, что это значит. Я очень удивлен, что на это нет громкой официальной реакции. Вот такими методами и нужно воздействовать на Украину.

- Владимир Владимирович, спасибо за то, что благодаря, в том числе, и вам, тема Донбасса не сходит с повестки дня в РФ. Мы здесь чутко ловим все настроения и верим, что рано или поздно будем одним целым с Россией.

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