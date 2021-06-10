Следственный комитет РФ возбудил дело против боевиков ВСУ виновных в подрыве жительницы Горловки 6 июня

В Следственном комитете добавили, что действия ВСУ нарушают сразу несколько международных договоров Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело против боевиков ВСУ по подозрению в применении запрещенных средств и методов войны, в результате чего 6 июня получила ранения жительница Горловки.

— Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части первой статьи 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны) в связи с противоправными действиями украинских силовиков, — сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Инцидент произошел 6 июня. Во время сбора грибов в лесном массиве женщина подорвалась на боеприпасе, но осталась жива. Как полагает следствие, мина была установлена украинскими военными.

В Следственном комитете добавили, что действия ВСУ нарушают сразу несколько международных договоров – Минские соглашения, Конвенцию о защите гражданского населения во время войны и дополнительный протокол к ней, Конвенцию о запрете или ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие, и ее дополнительный протокол.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Народная милиция ДНР сбила беспилотник ВСУ на окраине Донецка

Беспилотник вел воздушную разведку в районе донецкого аэропорта (подробнее)