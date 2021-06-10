За день больше 900 пациентов в ДНР были сняты с учета после выздоровления от COVID-19

В ДНР продолжается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За прошедшие сутки врачи в ДНР диагностировали коронавирус у 170 человек, 932 пациента сняли с учета после выздоровление и зарегистрировано еще 16 летальных случаев. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Республики.

— За 9 июня проведено 582 исследования, из них выявлено 144 случая заболевания (24,7%) и у 26 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, — говорится в сообщении. — Выявлено 75 случаев пневмоний, на 6 случаев больше, чем за прошедшие сутки. Выявлен 1 пациент, ранее переболевших коронавирусной инфекцией.

Таким образом, с начала пандемии на территории ДНР было выявлено 40 548 случаев заболевания COVID-19, из них на стационарном и амбулаторном лечении находятся 3 637 пациентов, выписаны 33 831 человек, летальных случаев зарегистрировано 3 080. Кроме того, 1 345 пациентов госпитализировали с пневмониями, из них 640 нуждаются в кислородной поддержке.

В связи с тем, что в Республике продолжается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, Минздрав настоятельно рекомендует местным жителям соблюдать профилактические меры для недопущения распространения инфекции.

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