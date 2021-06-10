Войска Украины вчера атаковали юг ДНР

Боевики применили стрелковое оружие на линии соприкосновения в ДНР. Фото: архив Минобороны Украины

В прошедшие сутки вооруженные формирования Украины один раз нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения в ДНР. Под огнем оказался юг Республики, а именно село Ленинское.

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) зафиксировало обстрел в 7.20 утра. Противник открыл огонь по окрестностям села из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

— Попытки ДНР в СЦКК задействовать координационный механизм для оперативного установления тишины по всем фактам нарушений режима прекращения огня (НРПО) были проигнорированы украинской стороной в СЦКК. На все наши обращения приходил неизменный ответ: обстрел не подтверждаем, режим прекращения огня (РПО) соблюдаем, — говорится в сообщении.

Отмечается, что информация о жертвах среди мирного населения и повреждений гражданской инфраструктуры за отчетный период не зафиксировано.

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