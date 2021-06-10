Донецкая муздрама впервые выступит на сцене в Севастополе

Поездка в Крым назначена на начало лета. Фото: Донецкая муздрама / Инстаграм

Донецкий государственный академический музыкально-драматический театр отправится на гастроли в Крым. Поездка назначена на начало лета. В дорогу отправятся около трех тонн декораций, 200 костюмов и 80 человек.

— Начиная с 2014-го года мы в рамках программы интеграции работаем с 25 регионами Российской Федерации, с этими же гастролями появится еще один регион для сотрудничества. Для донецкого театра – большая честь быть здесь, потому что Севастополь – это театральный город. Его площадки видели много интересных коллективов, спектаклей и артистов, — отметил министр культуры ДНР Михаил Желтяков.

Театр впервые выступит на сцене Севастопольского дворца культуры рыбаков. На ней состоятся показы спектаклей «Юнона и Авось» и «Мэри Поппинс», которые являются своеобразными визитными карточками донецкой театральной культуры.

«Юнона и Авось» - известная рок-опера, считающейся гимном любви, мужеству и отваге. Мюзикл «Мэри Поппинс» имеет необычную сценографику. Артисты вживую исполняют песни советских и голливудских фильмов, которые сопровождаются музыкой и танцами.

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