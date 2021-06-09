В ВСУ из-за нехватки личного состава привлекают в свои ряды иностранных наемников

Уже организовано подразделение из 14 иностранцев. Фото: Штаб ООС

В связи с некомплектом личного состава командование вооруженных формирований Украины приняло решение о привлечении в ряды ВСУ иностранных наемников. Об этом сообщил офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Он отметил, что ВСУ берут иностранных наемников, которые не преследуют цели заработка, а получение острых ощущений и адреналина.

- Как правило, такими являются лица с неустойчивой психикой и склонные к насилию в отношении окружающих людей, - сказал Филипоненко. - По имеющейся у оборонного ведомства Республики информации, в составе 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ сформировано нештатное подразделение из 14 грузинских добровольцев-головорезов, которые до этого, с самого начала агрессии Киева против Донбасса, успели повоевать в различных соединениях украинских вооруженных формирований.

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