Коронавирус в ЛНР: За сутки заразились 35 жителей, выздоровело - 33

Лечение продолжают 123 пациента Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Коронавирус в ЛНР выявили еще у 35 жителей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Луганской Народной Республики.

- Всего по состоянию на 09.00 9 июня зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Республики – 4863, – говорится в сообщении.

В Минздраве ЛНР отметили, что за сутки коронавирус побороли 33 жителя.

- Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 4295 человек, - сказали в здравоохранительном ведомстве.

Зарегистрировано два летальных случая. За все время в ЛНР зафиксировано 445 случая смерти от коронавирусной инфекции.

В здравоохранительном ведомстве ЛНР рассказали, что лечение от коронавирусной инфекции в Луганской Народной Республике продолжают 123 пациента.

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