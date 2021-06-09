За сутки от коронавируса в ДНР вылечились 505 человек

За все время коронавирус в ДНР диагностировали у 40 378 жителей Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

По данным проведенных 8 июня исследований, коронавирус в ДНР выявили еще у 199 жителей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

- По состоянию на 10.00 8 июня заболевших инфекцией COVID-19 на территории Донецкой Народной Республики – 40 378, - сообщили в Минздраве ДНР.

Из этого числа – 32 899 человек выздоровели от коронавируса. Зарегистрировано 3064 летальных случаев. Лечение продолжают 4415 пациентов.

- Минздрав ДНР настоятельно рекомендует соблюдать профилактические меры, а также санитарно-гигиенические рекомендации, - заявили в здравоохранительном ведомстве.

Тем временем коронавирус в Луганской Народной Республике за сутки выявили 35 зараженных коронавирусом. За этот же период от Covid-19 вылечились 33 человека.