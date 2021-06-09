Украинская армия разместила зенитку в жилом районе Геевки

ВСУ продолжают размещать вооружение в жилых массивах. Фото: Штаб ООС

Вооруженные формирования Украины продолжают размещать вооружение вблизи жилых домов на подконтрольной Киеву территории Донбасса, тем самым подвергая опасности мирных жителей.

В Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики сообщили об очередном факте размещения вооружения киевских силовиков. Зенитно-ракетный комплекс обнаружен в жилом районе Геевки.

- За прошедшие сутки нашей разведкой выявлено размещение зенитного ракетного комплекса «Оса» в зоне ответственности 80-й бригады в жилом районе населенного пункта Геевка, - сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.

В Народной милиции Республики отметили, что размещение военной техники в населенных пунктах – нарушение домпер по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ВСУ обстреляли поселок Шахты Гагарина и Яковлевку в ДНР

Киевские силовики использовали для обстрелов минометы, гранатометы и стрелковое оружие (подробнее)