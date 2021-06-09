Глава ЛНР поблагодарил Владимира Путина за помощь и поддержку Донбасса

Леонид Пасечник. Фото: сайт Главы ЛНР

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник отправился в Крым. Там он принимает участие в Международном фестивале «Великое русское слово».

В ходе заседания Ливадийского клуба руководитель Республики поблагодарил президента Российской Федерации Владимира Путина и жителей России за помощь и поддержку, оказываемые Донбассу.

- Пользуясь случаем, я хотел бы выразить слова огромной благодарности президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину, руководству России, всему великому российскому народу за оказанные нам помощь и поддержку, благодаря которым на сегодняшний день Донбасс имеет возможность жить и развиваться, - сказал Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

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