Пушилин и Пасечник заявили о готовности республик Донбасса к публичным переговорам с Украиной

Денис Пушилин и Леонид Пасечник (архивное фото) Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Республики Донбасса готовы сделать переговоры с Украиной публичными. Об этом Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили перед открытием Международного фестиваля «Великое русское слово» в Крыму.

- Мы готовы на любые варианты, которые будут способствовать мирному разрешению конфликта на Донбассе. Но на все наши предложения Украина не соглашается, не идет. Пока диалог в одностороннем порядке, мы предлагаем – нам отказывают. Мы не против, - сказал Леонид Пасечник.

Денис Пушилин отметил, что Украина блокирует такую инициативу, потому что ей не выгодно.

- Если это произойдет, если на это будет политическая воля, все быстро увидят, что все из себя представляют. Кто действительно стремится к миру, а кто затягивает процесс. Это станет очевидно не только для жителей Донбасса и России, но прежде всего для жителей Украины, - подчеркнул Денис Владимирович.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Совет Зеленскому, тайные переписки с ОБСЕ, политические фейки: Представители ДНР и ЛНР сделали заявления по итогам переговоров с Украиной

8 июня прошли очередные переговоры Контактной группы (подробнее)