Киев отказался идти на встречу маломобильным пенсионерам Донбасса

Киев блокировал вопрос выплат пенсий. Фото: Архив КП

Представители республик Донбасса и международных организаций на переговорах контактной группы вновь подняли вопрос обеспечения выплат пенсий маломобильным жителям, которые не могут выехать на Украину для получения выплаты. Однако Киев блокировал все предложения.

- Несмотря на то, что конкретных практических предложений по решению этого вопроса было уже достаточно, как от международных организаций, так и от Республик, Украина продолжает их блокировать, - сообщила пресс-секретарь делегации ЛНР в Контактной группе Мария Ковшарь.

Она отметила, что это подтверждает тот факт, что Киев просто не хочет решать этот вопрос.

- Нагло лишая пенсионеров их законных выплат, - подчеркнула Ковшарь. - Особо остро на себе это ощущают маломобильные пенсионеры, не получающие выплат с 2014 года.

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