Украина не считает возможным предотвращение обстрелов путем прямого взаимодействия сторон в СЦКК

ВСУ продолжают обстрелы. Фото: Штаб ООС

Представитель Донецкой Народной Республики в подгруппе по безопасности Алексей Никоноров сообщил, что на прошедших переговорах ураинская сторона заявила о том, что не видит перспектив прямого взаимодействия с Республиками Донбасса на уровне Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Украинская сторона не считает возможным предотвращение обстрелов путем прямого взаимодействия сторон, и что координационный механизм не панацея, - сказал он.

Отмечается, что данное обстоятельство не позволило сторонам приблизиться к согласованию дополнения к мерам по усилению перемирия. В ДНР надеются, что это не приведет к новому обострению в Донбассе.

В ходе переговоров Алексей Никоноров озвучил статистику по обстрелам со стороны ВФУ.

- С момента предыдущего заседания 18 мая в результате обстрелов на территории ДНР погиб один мирный житель, повреждено три объекта инфраструктуры и 12 домостроений, - сказал Никоноров.

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