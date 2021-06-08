Погода в Донецке: 9 июня синоптики обещают небольшой дождь, до +23 градусов тепла

Кратковременные осадки местами могут перейти в ливни и грозы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

9 июня небо в столице Донецкой Народной Республике будет ясным только в предрассветные часы, а затем установится пасмурная погода. Днем может пойти мелкий дождь. После обеда он усилится и не остановится уже до самого вечера.

Температура утром составит +13…+18 градусов тепла, днем воздух прогреется до +23 градусов по Цельсию.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью до 4-5 метров в секунду. Атмосферное давление составит 741-742 миллиметра ртутного столба.

Тем временем синоптики прогнозируют на этой неделе неустойчивую и дождливую погоду. Кратковременные осадки местами могут перейти в ливни и грозы. Об этом сообщили в Гидрометцентре МЧС ДНР.

- В Республике на этой неделе сохранится неустойчивая погода с дождями и грозами, порывистым ветром. Температура воздуха ночью составит +11…+16 градусов, днем +17…+22 градуса тепла, - уточняют в службе.

Читайте также

Как создать цветущий сад в условиях донбасских суховеев

Этому обучают в «Школе садовника» Донецкого ботанического сада (подробнее)