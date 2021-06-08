Ольга Кобцева: Киев не желает принимать политическое решение по Донбассу

Встреча Контактной группы в Минске снова завершилась ничем. Фото: dnronline.su

Своим нежеланием принимать политическое решение по Донбассу украинская сторона создает проблемы для работы гуманитарной подгруппы в Минске, сводя к нулю весь переговорный процесс. Об этом заявила представитель ЛНР в Контактной группе Ольга Кобцева, комментируя результаты очередного раунда переговоров между республиками Донбасса и Киевом.

- Результат, можно сказать, нулевой. Мы опять проговорили нерешенные вопросы. А проблема заключается только в одном - нежелании Украины принимать политическое решение и выполнять свои обязательства в рамках переговорного процесса и Минских соглашений, - подчеркнула она.

Напомним, сегодня между республиками Донбасса и Украиной состоялся очередной раунд переговоров. В подгруппах Контактной группы прошли видеоконференции по политическим, гуманитарным, экономическим вопросам и темам безопасности. По итогам встречи представители ДНР и ЛНР выступили с заявлениями.

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