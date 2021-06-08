Украина по-прежнему блокирует открытие новых пропускных пунктов в Донбассе

Открытие КПП - один из важных вопросов, который имеет большой гуманитарный аспект Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Представители украинской стороны по-прежнему блокируют вопрос одновременного открытия контрольных пунктов въезда-выезда у Золотого и Счастья. Об этом заявила пресс-секретарь делегации Луганской Народной Республики в Контактной группе Мария Ковшарь.

- Одновременное открытие двух новых пунктов пропуска «Луганск-Счастье» и «Первомайск-Золотое», как и раньше, остается заблокированным Украиной, - сказала она, комментируя результаты заседания рабочей подгруппы по гуманитарным вопросам.

Представитель Республики также уточнила, что именно украинская сторона игнорирует обсуждение любых предложений по данному вопросу, отказываясь предоставить полноценные гарантии безопасности, а также обсудить механизм работы двух новых КПП.

Напомним, Киев умышленно блокирует договоренности по открытию контрольно-пропускных пунктов в Донбассе. Сейчас на территории ЛНР работает только один пешеходный пункт. Он расположен у Станицы Луганской.

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