На КПП «Еленовка» под Донецком попросили помощи 11 человек

Контрольно-пропускной пункт работает на въезд и выезд дважды в неделю Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В понедельник, 7 июня, в пункт оказания помощи населению, расположенный возле контрольно-пропускного пункта «Еленовка» под Донецком, обратились одиннадцать человек. Один из них нуждался в медицинской помощи. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

- Всего с начала года в пункт обратились 1 431 человек, из них 40 - за медицинской помощью, - рассказали в ведомстве.

Уточняется, что линию соприкосновения под Донецком в понедельник пересекли более 300 граждан.

- С украинской стороны в Республику въехали 118 человек и 29 автомобилей. На территорию Украины выехали 222 человека и 40 транспортных средств, - проинформировали спасатели.

Напомним, что контрольно-пропускной пункт «Еленовка» расположен на трассе Донецк-Мариуполь, он работает на въезд и выезд дважды в неделю.

Для выезда из ДНР необходимо иметь регистрацию на подконтрольной Украине территории, для въезда обратно - разрешение от Межведомственного оперативного штаба по предупреждению коронавируса.

Читайте также

На Украине придумали, чем еще задурить пенсионеров из Донбасса

В Верховной Раде Украины зарегистрирован очередной законопроект «о переселенцах» (подробнее)