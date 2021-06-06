На Украине придумали, чем еще задурить пенсионеров из Донбасса

Жителей ДНР и ЛНР в самом начале войны вынудили получать выплаты только в «Ощадбанке». Фото: «Ощадбанк».

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект № 4014, который якобы позволит выплачивать пенсии и соцпомощь переселенцам из Донбасса в таком же порядке, как и всем пенсионерам Украины. Об этом сообщил глава Комитета ВР по правам человека Дмитрий Лубинец.

Депутаты хотят, чтобы пенсионеры-переселенцы получали выплаты не только в «Ощадбанке», но и в государственном «ПриватБанке», и через отделения «Укрпочты». Хорошая идея! Но не стоит забывать, что еще в 2019-м Лубинец обещал выплатить все долги пенсионерам ЛНР и ДНР. Результат: Лубинец на своем месте, и долги там же.

Кстати, представители Пенсионного фонда и Министерства финансов Украины уже посетовали, что принятие законопроекта повлечет дополнительные траты на доставку пенсии в отделения «Укрпочты» и по месту регистрации переселенца.

Между прочим, новый законопроект появился на фоне провала попытки отменить через Верховную Раду штрафование жителей ДНР и ЛНР, которые ездят на Украину через Россию.

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