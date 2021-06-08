Киев уличили в секретных «консультациях» с ОБСЕ

Представитель Донецкой Народной Республики в подгруппе по политическим вопросам Наталья Михайлова. Фото: ЛИЦ

К старой тактике затягивания переговоров Киев добавил новый элемент - некие секретные «консультации». Об этом заявила представитель Донецкой Народной Республики в подгруппе по политическим вопросам, заместитель министра иностранных дел Наталья Михайлова.

- Украина решила, что договориться об урегулировании конфликта в Донбассе можно не с представителями Республик, как второй стороной конфликта, а тет-а-тет с координатором ОБСЕ. Это продемонстрировала, направив в его адрес некую секретную информацию относительно проекта Дорожной карты. Остальные участники переговоров оказались лишены возможности лицезреть украинское видение политических условий урегулирования конфликта, что является грубым нарушением Минских соглашений, - подчеркнула она.

Замминистра также добавила, что украинская сторона игнорирует призывы Республик сделать интенсивней дискуссию в плане подготовки и согласования общего проекта Дорожной карты - без объяснения каких-либо на то причин.

Свой проект Дорожной карты Донецк и Луганск обнародовали еще в октябре прошлого года.

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