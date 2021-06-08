С июля в ДНР начнут выдавать потребительские кредиты

Желающие получить займ могут подать заявку
Фото: Юрий СОБОЛЕВ
С июля в Донецкой Народной Республике начнут выдавать потребительские кредиты. В Центральном Республиканском банке уже стартовал прием заявок от физических лиц, сообщают в пресс-службе банковского учреждения.
- Одобрение первых заявок на получение потребительских кредитов планируется в первых числах июля, одновременно с началом применения новых тарифов на обслуживание физических лиц, - рассказали в ЦРБ.
Там также отметили, что ознакомиться с условиями кредитования и пакетом документов, необходимых для оформления заявки, а также скачать бланк заявления-анкеты можно в разделе «Кредиты - Физическим лицам» на официальном сайте банка.
Напомним, что с февраля в Республике уже заработала программа микрокредитования для представителей малого и среднего бизнеса. Первый кредитный договор был подписан 29 апреля с предпринимателем, занимающимся торговлей товарами хозяйственного назначения и строительными материалами.
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