С июля в ДНР начнут выдавать потребительские кредиты

Желающие получить займ могут подать заявку Фото: Юрий СОБОЛЕВ

С июля в Донецкой Народной Республике начнут выдавать потребительские кредиты. В Центральном Республиканском банке уже стартовал прием заявок от физических лиц, сообщают в пресс-службе банковского учреждения.

- Одобрение первых заявок на получение потребительских кредитов планируется в первых числах июля, одновременно с началом применения новых тарифов на обслуживание физических лиц, - рассказали в ЦРБ.

Там также отметили, что ознакомиться с условиями кредитования и пакетом документов, необходимых для оформления заявки, а также скачать бланк заявления-анкеты можно в разделе «Кредиты - Физическим лицам» на официальном сайте банка.

Напомним, что с февраля в Республике уже заработала программа микрокредитования для представителей малого и среднего бизнеса. Первый кредитный договор был подписан 29 апреля с предпринимателем, занимающимся торговлей товарами хозяйственного назначения и строительными материалами.

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