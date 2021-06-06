Для жителей ДНР снижены тарифы на безналичные перечисления денег

Новые тарифы обеспечивают качество, удобство, скорость и безопасность расчетов для населения. Фото: ЦРБ

С 5 июня Центральный республиканский банк ДНР установил новые тарифы на безналичные операции, в том числе и для физических лиц. Об этом сообщила пресс-служба ЦРБ.

Изменения коснулись самых востребованных видов банковских услуг, в том числе «ЦРБ Онлайн»:

— с 3% до 1% (при сохранении минимума 10 руб.) снижен тариф на перевод денег поставщикам телекоммуникационных и прочих услуг (телефония, Интернет, домофон и прочие);

— с 2% до 1% снижен тариф на перевод денег на банковские счета получателей – физических лиц;

— до 0% снижен тариф по зачислению безналичных денег на банковский счет клиента, операции по которому осуществляются с использованием банковской карты;

— до 0% снижен тариф по выдаче наличных денег с банковского счета клиента через кассу ЦРБ.

Также установлен единый тариф по внесению наличных денег на банковский счет клиента — 0,2%. Раньше данный тариф взимался в зависимости от суммы операции.

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