В магазинах ДНР вдвое подорожает импортное мороженое

В магазинах ДНР подорожает импортное мороженое из-за повышения таможенной пошлины Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Правительство Донецкой Народной Республики увеличило таможенную пошлину на мороженое до 30%. Соответствующее решение было принято 4 июня на заседании депутатов Народного Совета. Об этом сообщили в пресс-службе правительства ДНР.

— Прежде всего, увеличение ставки ввозной таможенной пошлины с 15 % до 30 % направлено на оказание поддержки отечественным производителям мороженного и развитие соответствующего производственного сегмента экономики Республики, — говорится в сообщении.

В магазинах ДНР можно увидеть большое разнообразие торговых марок мороженого, львиную долю которых составляют отечественные производители. Но также есть те, что привозятся в Республику из России. В том числе в магазинах можно увидеть продукцию Московской, Белгородской областей, Красноярского края и других регионов РФ.

По мнению разработчиков документа, принятое решение принесет дополнительную прибыль в бюджет государства. В результате чего эти средства пойдут на выполнение социальных обязательств государства, которые ранее пришлось урезать из-за сложной экономической ситуации, связанной с коронавирусной инфекцией.

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