В ДНР заключенным беременным и женщинам с малолетними детьми смягчили наказание

В ДНР сократил для женщин минимальный срок заключения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ДНР смягчили наказание осужденным беременным и женщинам с детьми возрастом до трех лет. Соответствующее решение было принято на пленарном заседании депутатов Народного Совета Республики 4 июня.

— Целью проекта закона является закрепление законодательного механизма в части смягчения наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до трёх лет, за преступления небольшой тяжести, — отметила депутат Народного Совета ДНР, председатель Комитета по уголовному и административному законодательству Елена Шишкина.

Теперь заключенные женщины имеют право подавать ходатайство на условно-досрочное освобождение и замену наказания на более мягкое. Однако при условии, если треть назначенного срока уже была отбыта и наказание было предусмотрено не по тяжкой статье.

Проект закон был принят в двух чтениях. Его поддержали 84 депутата. Далее он направлен на подпись Главе ДНР Денису Пушилину и вступит в силу только после опубликования на официальном сайте парламента.

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Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Республики (подробнее)