Выпускники школ ДНР могут оспорить результаты ЕГЭ не выезжая за пределы Республики

В этом году ЕГЭ впервые прошел на территории ДНР (архивное фото) Фото: Алексей БУЛАТОВ

В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции государственная аттестационная комиссия приняла решение, что выпускники школ ДНР могут подать заявление о несогласии с выставленными баллами на территории Республики. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

Подать апелляцию можно в течении двух дней после объявления официальных результатов экзамена в отдел государственной итоговой аттестации департамента просвещения Минобраза ДНР, по адресу: г. Донецк, ул. Университетская, 83-А (каб. 314). Телефон горячей линии отдела ГИА: 071-523-78-79.

О дате и времени заседания конфликтной комиссии сообщат на электронную почту не позже, чем за один день до рассмотрения апелляции.

- Уведомление о решении конфликтной комиссии также будет направлено на электронный адрес апеллянта не позднее трех рабочих дней со дня принятия соответствующего решения, - рассказали в образовательном ведомстве Республики.

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